Обнародован объем товарооборота Азербайджана со странами ЕС в I квартале

БАКУ/ Trend/ - В январе-марте текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и государствами-членами Европейского Союза (ЕС) составил 4,104 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 1,2 миллиарда долларов США, или на 22,3%, ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетном периоде стоимость экспорта Азербайджана в страны ЕС снизилась на 23,5% - до 3,540 миллиарда долларов США, а стоимость импорта уменьшилась на 13,6% — до 564,023 миллиона долларов США.

За отчетный период доля стран ЕС в общем экспорте Азербайджана составила 65,53%, а в общем импорте — 14,09%.

В 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и государствами-членами Европейского Союза (ЕС) составил 19,770 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 177,4 миллиона долларов США, или на 0,9%, больше по сравнению с показателем 2024 года.

В отчетном году стоимость экспорта Азербайджана в страны ЕС выросла на 0,8% — до 16,9 миллиарда долларов США, а стоимость импорта увеличилась на 1,6% - до 2,826 миллиарда долларов США.

За отчетный год доля стран ЕС в общем экспорте Азербайджана составила 67,66%, а в общем импорте - 11,59%.