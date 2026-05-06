Большая часть депозитного портфеля Bank BTB уже передана в ABB - ЦБА

БАКУ/ Trend/ - Большая часть депозитного портфеля Bank BTB уже передана в Международный банк Азербайджана (ABB).

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"В настоящее время начат процесс передачи кредитного портфеля. До конца июня будет обеспечена полная передача активов и обязательств банка", — добавил он.

Отметим, что Решением Правления ЦБА от 5 марта, в соответствии с законодательством, на основании обращения ОАО Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию путем преобразования в небанковскую кредитную организацию (НКО).

На основании указанного согласия, ОАО Bank BTB будет осуществлять необходимые меры по преобразованию в НКО под контролем Центрального банка в соответствии с процессом, определенным "Правилами реорганизации банков".

В этом контексте между ОАО Bank BTB и крупнейшим по объему активов банком страны ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) подписан «Договор о передаче активов и пассивов». В соответствии с этим договором, при согласии физических и юридических лиц, имеющих срочные депозиты и депозиты до востребования в ОАО Bank BTB, будет обеспечено либо продолжение обслуживания их депозитов в ABB без изменения действующих условий, либо возврат их депозитов со стороны ABB. Также права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или иные обязательства перед ОАО Bank BTB, будут переданы ABB, и прием платежей будет осуществляться со стороны ABB. Информация по данным вопросам будет доведена до клиентов со стороны ABB и ОАО Bank BTB через соответствующие каналы коммуникации", - отмечается в сообщении ЦБА.