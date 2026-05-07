В ЦБА обсудили с экспертами макроэкономическую ситуацию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов 6 мая провел очередную встречу с экспертами.

Trend сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, на встрече состоялся продуктивный и всесторонний обмен мнениями по макроэкономической и монетарной ситуации, вопросам финансовой стабильности, инфляционных процессов, а также другим актуальным вопросам, находящимся на повестке центрального банкинга.

Отмечено, что такие встречи также вносят важный вклад в повышение информированности об экономических процессах в более широком контексте.