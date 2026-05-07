С новой функцией Birbank отслеживать расходы на общественный транспорт стало проще

Первый цифровой банк страны Birbank внедряет очередное новшество, делающее повседневные финансовые операции клиентов еще более удобными и прозрачными. Благодаря новой функции пользователи теперь могут более детально отслеживать расходы при бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте с использованием технологии NFC.

Теперь в разделе «История» мобильного приложения Birbank пользователи могут увидеть номер маршрута, на котором была совершена поездка, название станции метро, а также дату поездки. Это позволяет легко определить, к какой именно поездке относится списанная сумма, особенно в случаях отложенных транзакций, и получить полную ясность через электронный чек.

Функция доступна для всех пользователей Birbank и распространяется на платежи, осуществляемые с помощью банковских карт с поддержкой NFC.

Отметим, что благодаря технологической поддержке Birbank, реализованной в прошлом году, бесконтактная оплата внедрена на всех автобусных маршрутах столицы, включая транспорт оператора ООО «Baku Bus», а также на всех станциях ЗАО «Bakı Metropoliteni». Данное решение реализовано в сотрудничестве с ООО «K Group» (Bakıkart) и охватывает карты всех местных банков, формируя единую открытую платежную инфраструктуру городского транспорта.

Также сообщаем, что техническое обеспечение оплаты проезда, включая операции с использованием NFC и QR технологий, находится под управлением ЗАО «Bakı Metropoliteni» и системы BakıKart. Банк, в свою очередь, осуществляет списание средств со счета клиента исключительно на основании переданных данных о транзакции. В связи с этим при возникновении вопросов клиенты могут обратиться в службу поддержки BakıKart для получения более подробной информации.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений.