В Азербайджане создается электронная система водного хозяйства – заместитель председателя

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается электронная система водного хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Ильхам Байрамов сегодня в Баку в третий день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

Он подчеркнул, что в настоящее время современные системы орошения применяются примерно на 11% посевных площадей Азербайджана. Наряду с управлением водными ресурсами, также необходимо внедрение современных технологий для эффективного использования воды в сельском хозяйстве.

И.Байрамов отметил, что расширение применения «умных» и современных систем орошения на других территориях является одной из ключевых задач как Министерства сельского хозяйства, так и соответствующих государственных структур.

"Сегодня в сельском хозяйстве наблюдается большой этап трансформации. Цифровизация уже превратилась не просто в тренд, а в неотъемлемую часть нашей жизни. В настоящее время принципы управления основываются на цифровых решениях, технологической поддержке и точных базах данных. Для Азербайджанского государства внедрение современных технологий в направлении эффективного использования водных ресурсов также является одним из ключевых приоритетов.

В этом направлении важным считается применение современных технологий, включая решения на основе искусственного интеллекта, для оценки водных ресурсов, учета воды, эффективного использования, справедливого распределения и доставки воды конечному потребителю в соответствии с потребностями.

В настоящее время создается электронная информационная система водного хозяйства. С ее помощью все водные ресурсы страны будут объединены на единой платформе. Система будет доступна для Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства энергетики и других соответствующих структур, поскольку управление водными ресурсами осуществляется на основе координированной работы различных ведомств", - отметил он.

По словам зампредседателя, ведется работа по измерению и учету воды от источника до конечного потребителя.

"Уже установлено 14 гидропостов на реках, данные с которых в онлайн-режиме позволяют отслеживать уровень воды. На основе этих данных осуществляется прогнозирование, определяются потребности в воде и обеспечивается эффективное управление водными ресурсами.

В электронной информационной системе водного хозяйства будут единообразно управляться все водные ресурсы страны, водохранилища, подземные и поверхностные источники воды, артезианские скважины и другие объекты инфраструктуры. Наряду с этим, в рамках проектов цифровизации формируется база данных по инфраструктуре питьевой воды, сточных вод, оросительных систем и ливневых вод, и большая часть этих работ уже завершается.

Что касается искусственного интеллекта, эти технологии основаны на обработке больших данных. В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и других структурах уже сформированы крупные базы данных. Собрана информация о более чем 1,955 млн абонентов и водопотребителей, анализируются их долгосрочные показатели использования воды, потребности и платежные данные", - сказал он.

И. Байрамов сообщил, что в этом направлении совместно с Министерством цифрового развития и транспорта осуществляется деятельность по созданию инфраструктур больших данных:

"Уже применяются решения на основе искусственного интеллекта в таких сферах, как работа колл-центров, документооборот, измерение снежного покрова в горных районах, управление рисками наводнений и подтоплений. Планируется дальнейшее расширение этих процессов.

Также ведется работа по интеграции электронной информационной системы сельского хозяйства с электронной системой водного хозяйства. Уже начался обмен данными, и в будущем каждый фермер сможет получать более точные решения, оперативно отслеживать водные потребности и обеспечивать их своевременное удовлетворение через информационные системы".