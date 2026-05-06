ЦБА назвал среднюю ставку индекса AZIR за последние два месяца

БАКУ /Trend/ - В марте этого года среднедневной уровень индекса AZIR составил 6,47%, а в апреле — 6,44%.

Trend сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

«Применение инструментов денежно-кредитной политики в стране регулируется на основе процессов, происходящих на финансовых рынках, и показателей ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки на необеспеченном денежном рынке формируются в рамках процентного коридора ЦБА, на уровне, близком к учетной ставке», — отмечается в сообщении.

