ЦБА назвал среднюю ставку индекса AZIR за последние два месяца

БАКУ /Trend/ - В марте этого года среднедневной уровень индекса AZIR составил 6,47%, а в апреле — 6,44%.
Trend сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
«Применение инструментов денежно-кредитной политики в стране
регулируется на основе процессов, происходящих на финансовых
рынках, и показателей ликвидности в банковской системе.
Краткосрочные ставки на необеспеченном денежном рынке формируются в
рамках процентного коридора ЦБА, на уровне, близком к учетной
ставке», — отмечается в сообщении.