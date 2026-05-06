Найден ранее неизвестный азербайджанский фильм "Araşdırın!" – последняя роль Фазиля Салаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Araşdırın!" был включён в архив Государственного фонда кино Азербайджана. Следует отметить, что до настоящего времени название фильма не встречалось ни в одном каталоге или списке, посвящённом азербайджанскому кино, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Фильм был снят в 1978 году на учебной киностудии Всесоюзного государственного института кинематографии. Это курсовая работа, созданная в студенческие годы заслуженными деятелями искусств, кинорежиссёром Джахангиром Мехтиевым и кинооператором Алекпером Мурадовым. Директором фильма является Надир Алиев.

Главные роли в картине исполнили известные актёры – Фазиль Салаев, Лейла Бадирбейли и Ариф Гасымов. Этот фильм стал последней ролью актера Фазиля Салаева.

Фильм был передан в фонд сыном Алекпера Мурадова, режиссёром Мурадом Мурадовым. Картина также оцифрована Государственным фондом кино Азербайджана.

