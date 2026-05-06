В Душанбе по итогам водной конференции примут три итоговых документа

БАКУ/ Trend/ - По итогам 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы) будут приняты три итоговых документа.

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам, итоговая декларация будет включать ключевые политические заявления и приоритетные обязательства, принятые по итогам конференции.

Посол отметил, что резюме сопредседателей станет всеобъемлющим обзором дискуссий, ключевых выводов и основных результатов работы конференции.

Он добавил, что документ "Вклад Душанбинского водного процесса в Водную конференцию ООН 2026 года" отразит основные содержательные итоги и станет непосредственным вкладом в подготовительный процесс водной конференции ООН 2026 года, проведение которой намечено в Объединённых Арабских Эмиратах.