ЦБА повысил прогнозы по ценам на нефть и газ

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 84,5 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа - 324 доллара США.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"На 2027 год мы ожидаем, что средняя цена одного барреля нефти составит 78 долларов США, а цена одной тысячи кубометров природного газа – 290 долларов США", – подчеркнул он.

Отметим, что в последнем прогнозе ЦБА сообщалось, что в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 64 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа – 269 долларов США, а на 2027 год средняя цена одного барреля нефти – 65 долларов США, цена одной тысячи кубометров природного газа – 254 доллара США.