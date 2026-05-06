Логистические коридоры являются ключевым элементом глобальной продбезопасности - IFS

БАКУ /Trend/ - Логистические коридоры являются ключевым элементом глобальной продовольственной безопасности

Как сообщает Trend, об этом сказал главный директор Исламской организации по безопасности пищевых продуктов (IFS) Берик Арин в ходе второго дня 19-й Азербайджанской международной выставки и форума сельского хозяйства, проходящих в Баку.

Он подчеркнул, что страны-члены IFS существенно различаются по уровню продовольственного обеспечения: одни производят больше, чем потребляют, другие зависят от импорта, что делает развитие эффективных логистических коридоров критически важным.

Особое внимание Б. Арин уделил стратегической роли Азербайджана как ключевого узла на маршрутах Среднего коридора, отметив, что транспортные пути сегодня являются не только каналами торговли, но и стратегическими артериями продовольственного снабжения и региональной стабильности.

Главный директор IFS также подчеркнул необходимость укрепления координации между странами-членами, согласования стандартов и повышения доверия между партнёрами.

«Организация разрабатывает стратегический план по обеспечению продовольственной безопасности, который находится на финальной стадии утверждения и призван улучшить координацию и устойчивость цепочек поставок», - добавил он.

Кроме того, Б. Арин отметил важность развития инклюзивных цепочек создания стоимости продукции, поддержки женщин в сельском хозяйстве, а также программ по снижению потерь урожая, развития переработки, хранения и транспортировки продовольствия.

Он подчеркнул, что комплексный подход IFS направлен на повышение эффективности логистических систем, укрепление региональной продовольственной безопасности и обеспечение стабильного доступа населения к продовольствию.