Замминистра назвал уровень автоматизации на ГЭС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на гидроэлектростанциях Азербайджана уровень автоматизации составляет 75-80 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство" в Баку.

"Наша основная цель - это довести уровень автоматизации до 100 процентов к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет примерно 75–80 процентов, и в следующем стратегическом документе данное направление также определено как один из главных приоритетов.

Эта автоматизация позволит пользователям получать более точные и достоверные данные. Кроме того, она внесет значительный вклад в разработку климатических сценариев и более эффективное использование баз данных", - подчеркнул заместитель министра.