Обнародована дата объявления следующего решения ЦБА по учетной ставке

Экономика 6 мая 2026 10:52 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет обнародована 24 июня.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе изменения инфляционного прогноза, а также результатов макроэкономического анализа. В случае возникновения риска отклонения инфляционного прогноза от цели будут реализованы адекватные политические меры.

Следует отметить, что решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 6,5%. Нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 5,5%, а верхняя граница – на уровне 7,5%.

