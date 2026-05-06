Официальный Баку решительно отверг провокационные заявления главы МИД Франции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергло заявления министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, прозвучавшие 6 мая во французском Сенате и направленные против Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, использование французским министром в отношении Карабахского региона - суверенной территории Азербайджана - термина "Нагорный Карабах" является неприемлемым. Решительно осуждаются провокационные заявления французской стороны, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями и отражающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия, в период, когда в регионе, в соответствии с нормами и принципами международного права, сформировались условия для устойчивого мира.

"Игнорирование факта разрушения сотен мечетей и других объектов культурного наследия на азербайджанских территориях в период их оккупации со стороны Армении, а также комментарии французского министра по поводу демонтажа некоторых построек, оставшихся с периода оккупации, наряду с неуместными ссылками на разбирательство в Международном суде ООН, являются наглядным проявлением двойных стандартов", - говорится в заявлении.

А. Гаджизаде отметил, что исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенной территории Азербайджана, являются частью национального культурного наследия страны и охраняются независимо от их происхождения, а также светской или религиозной принадлежности.

"Призывы Франции относительно реализации оценочной миссии ЮНЕСКО в Карабахском регионе Азербайджана являются очевидным искажением реальности. Именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проведения оценочных миссий, однако, к сожалению, это оказалось невозможным в результате известных препятствий со стороны таких стран, как Армения и Франция.. Этот факт подтвержден самой ЮНЕСКО в отчете за 2005 год. Подобные заявления французского министра не способствуют построению устойчивого и подлинного мира в регионе", - добавил он.