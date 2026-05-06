Президент Украины позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/- 6 мая Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

“В ходе разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой развития отношений между нашими странами. Мы также обменялись мнениями по реализации вопросов, обсуждённых на встрече в Габале, в рамках двусторонней повестки дня”, - говорится в публикации.