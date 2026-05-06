Разрабатывается проект новой госпрограммы в сфере пищевой безопасности - Закия Мустафаева

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанские продукты экспортируются в 73 страны мира, что является реальным результатом проведенной работы.
Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства по пищевой безопасности Закия Мустафаева, выступая в Баку на Форуме по развитию агробизнеса.
Она отметила, что статус Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа, африканской чумы свиней, чумы мелкого рогатого скота и африканской болезни лошадей, подтвержден Всемирной организацией здоровья животных.
«Получение таких статусов создает новые возможности для экспорта животных и продуктов животного происхождения. В прошлом году в ряд стран были экспортированы мясо птицы, продукция аквакультуры, молочные продукты, а также пищевые и инкубационные яйца», – отметила она.
З. Мустафаева особо подчеркнула расширение сотрудничества с
Китайской Народной Республикой:
«Предприняты важные шаги в направлении выхода на один из крупнейших рынков мира – Китай. В этом году получены соответствующие разрешения на экспорт фундука и миндаля».
По ее словам, в прошлом году были экспортированы рекордные объемы фиников, а всего на внешние рынки поставлено 914 тысяч тонн растениеводческой продукции.
Заместитель председателя отметила, что расширяется сотрудничество с рынками с высокими требованиями, такими как Объединенные Арабские Эмираты: «В этом году согласованы ветеринарные сертификаты на мясо, молоко, морепродукты, мед и продукты пчеловодства».
Она сообщила, что в стране успешно завершается государственная программа в сфере пищевой безопасности, охватывающая 2019–2025 годы, и разрабатывается проект новой программы.
З. Мустафаева также отметила, что новые законопроекты «О здоровье растений» и «О здоровье животных» проходят соответствующие государственные процедуры.