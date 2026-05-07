Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ – Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 9,57 доллара США, или на 8,1%, и составила 108,99 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 9,54 доллара, или на 8,26%, и составила 105,91 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 9,78 доллара, или на 10,38%, и составила 84,41 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 10,8 доллара, или на 9,39%, и составила 104,19 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.