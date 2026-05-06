В IV Международной конференции высокого уровня в Душанбе примут участие представители 46 стран - посол

БАКУ/ Trend/ - В 4-й Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в Душанбе подтверждено участие представителей 46 государств и 39 международных организаций и финансовых институтов.

Как сообщает Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

"Среди участников - высокопоставленные лица, включая премьер-министров, вице-президентов, заместителей Генерального секретаря ООН, министров и послов", - сказал он.

Посол отметил, что ожидается участие более 2500 делегатов, что свидетельствует о высоком международном интересе к предстоящему мероприятию.