Visa назначила нового регионального менеджера

БАКУ /Trend/ - Мировой лидер в сфере цифровых платежей Visa (NYSE: V) сегодня объявил о назначении Сергия Мартынчука на должность старшего вице-президента компании и странового менеджера группы по региону Украина, Молдова, Южная и Восточная Европа, Центральная Азия и Кавказ.

Как сообщает Trend со ссылкой на Visa, Мартынчук, который будет работать в Киеве, будет нести общую ответственность за операции и стратегию Visa в 17 странах.

Сергий Мартынчук заменит Кристину Дорош, которая перешла на новую глобальную должность в подразделение Visa по дополнительным услугам. Он сосредоточится на укреплении сотрудничества с финансовыми учреждениями, торговыми предприятиями, технологическими и государственными партнёрами, а также на ускорении внедрения цифровых платежей в регионе.

«Мы рады приветствовать Сергия Мартынчука в Visa, – заявил доктор Тарик Махмуд, региональный президент Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке. - Его глубокие знания в сфере технологий, сильный опыт регионального лидерства и подтверждённые способности управлять различными командами ещё больше усилят наши возможности и помогут создавать большую ценность для наших клиентов и партнёров в 17 странах».

Мартынчук имеет около двадцати лет опыта работы на высоких руководящих должностях в регионе, в том числе в компании Cisco, а также обладает глубокими компетенциями в области технологической трансформации и значительными достижениями в сфере операционного управления и управления человеческими ресурсами. Он руководил крупными организациями, обеспечивал рост и формировал доверительные отношения с клиентами, партнёрами и регулирующими органами. Также имеет академическое образование в области компьютерных наук и финансов.

«Для меня большая честь присоединиться к Visa и возглавить работу в этом многогранном регионе в столь важный для платёжной индустрии период, – сказал Сергий Мартынчук, старший вице-президент Visa и страновой менеджер группы по региону Украина, Молдова, Южная и Восточная Европа, Центральная Азия и Кавказ. - Вместе с нашими командами и партнёрами мы продолжим развитие цифровых платежей для людей и бизнеса, расширение масштаба решений по движению денег и обеспечение расширения клиентской базы за счёт дополнительных услуг, подкреплённых технологиями, безопасностью и сильным рыночным соответствием».

В Азербайджане Visa уже 29 лет сотрудничает с банками, торговыми предприятиями и государственными учреждениями с целью создания передовой, безопасной и инклюзивной экосистемы цифровых платежей. Благодаря этому партнёрству Visa продолжает развивать инновации в таких областях, как токенизация, биометрические платежи и электронная коммерция.