На подстанции "Агдаш" будет введен в эксплуатацию Центр накопления энергии - Джавид Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию Центра накопления энергии на аккумуляторных батареях на подстанции «Агдаш».

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

Он напомнил, что на территориях подстанций 500 кВ «Абшерон» и 220 кВ «Агдаш» созданы крупные центры хранения энергии общей мощностью 250 МВт и энергоемкостью 500 мегаватт-часов.

"Батарейный центр хранения энергии "Абшерон" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи" был введен в эксплуатацию в марте этого года. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию Батарейного центра хранения энергии и в Агдаше», — подчеркнул Д. Абдуллаев.

Отметим, что в рамках проекта на территории Центра накопления энергии "Абшерон" установлены 50 аккумуляторных батарей и 13 контейнеров с инверторами. Проведённое международными консалтинговыми компаниями (американской TETRA Tech и турецкой EPRA) исследование показало, что для безопасного подключения возобновляемых источников энергии мощностью около 1850 мегаватт к энергосистеме Азербайджана необходимо создание подобных батарейных систем.