Таджикистан высоко ценит роль Азербайджана в водном сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном и его участие в совместных усилиях по устойчивому управлению водными ресурсами.

Как сообщает Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам, предстоящая конференция в Душанбе призвана стать важной платформой для выработки практических решений, укрепления партнерств и мобилизации международных усилий.

Посол выразил уверенность, что совместные усилия Таджикистана и Азербайджана будут способствовать достижению общих целей в водной сфере.