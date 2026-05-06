Таджикистан высоко ценит роль Азербайджана в водном сотрудничестве

Экономика Материалы 6 мая 2026 14:35 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ - Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном и его участие в совместных усилиях по устойчивому управлению водными ресурсами.

Как сообщает Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в Душанбе в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

По его словам, предстоящая конференция в Душанбе призвана стать важной платформой для выработки практических решений, укрепления партнерств и мобилизации международных усилий.

Посол выразил уверенность, что совместные усилия Таджикистана и Азербайджана будут способствовать достижению общих целей в водной сфере.

