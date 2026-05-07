Азербайджанские артисты завоевали призовые места на международном фестивале "Лазги" в Хиве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В древнем городе Хива состоялся III Международный танцевальный фестиваль "Лазги", в котором представители Азербайджана - Амина Алиева и ансамбль "Səma" - успешно представили национальное хореографическое искусство и стали лауреатами фестиваля, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

В масштабном культурном проекте приняли участие более 250 артистов из 30 стран мира. Фестиваль стал площадкой для международного культурного обмена, объединив исполнителей, представляющих национальные музыкальные и танцевальные традиции разных народов. Фестиваль завершился гала-концертом и торжественной церемонией награждения.

Амина Алиева заняла второе место в номинации "Лучшее сольное исполнение", став первой сольной танцовщицей из Азербайджана, получившей призовое место на фестивале "Лазги". Ансамбль "Səma" также был награждён дипломом второй степени, подтвердив высокий уровень азербайджанского хореографического искусства на международной сцене. Лауреаты получили дипломы, благодарственное письмо ТЮРКСОЙ, памятный кубок, ценные призы и денежные премии.

20-летняя Амина Алиева - артистка эстрадно-фольклорного ансамбля песни и танца "Джанги", студентка второго курса Бакинской хореографической академии. Ансамбль "Səma" на протяжении многих лет занимается развитием и популяризацией азербайджанской хореографии, а также поддержкой молодых талантов.

