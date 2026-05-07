Душа Казахстана - Безмолвный диалог на языке живописи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось торжественное открытие международной выставки "Диалог культур: Казахстан – Азербайджан", сообщает Trend Life.

Данный проект реализован Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры и информации Казахстана и Национальным музеем искусств Азербайджана.

Выступившие на открытии выставки заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, президент международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова и директор Национального музея искусств Казахстана им. Абылхана Кастеева Гулаим Жумабекова выразили искреннюю признательность организаторам, подчеркнув особую миссию выставки. По их словам, этот проект не просто укрепляет культурные мосты между нашими странами, но и помогает нам лучше почувствовать внутреннее родство и общую историю, которые объединяют наши страны в рамках единого тюркского мира.

Подписание Меморандума о сотрудничестве с Национальным музеем искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева в 2024 году заложило фундамент для интенсивного партнерства между двух институций и в ближайшем будущем рассматривается возможность проведения ответной выставки азербайджанского искусства в алматинском музее.

Экспозиция представлена произведениями из собрания Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева. Выставка объединяет 30 произведений, раскрывающих становление художественной школы Казахстана. Здесь соседствуют как классические полотна с национальным колоритом, так и работы, написанные современным художественным языком. Экспозицию дополнили восемь графических и живописных работ известных казахстанских художников, предоставленных из фондов Национального музея искусств Азербайджана. Примечательно, что среди них есть и картина Абылхана Кастеева - легендарного мастера, чье имя сегодня носит Национальный музей искусств в Алматы.

Посещение такой выставки - это редкая возможность соприкоснуться с культурой другого народа, не покидая своей страны. Несмотря на то, что живопись говорит о вещах и чувствах, понятных каждому, их воплощение в творчестве всегда уникально. Бескрайние просторы и природа Казахстана формируют особую жизненную философию, которая находит отражение в художественном стиле и выделяет эту школу среди всех остальных.

Особый акцент в экспозиции сделан на именах, с которых начиналась история казахстанской живописи - Абылхана Кастеева, Молдахмета Кенбаева, Канафии Тельжанова, Нурбека Тансыкбаева, Марии Лизогуб. Каждое полотно уникально по настроению: если горы Медео на холсте Абылхана Кастеева передают почти осязаемый холод суровой природы, то в работе Молдахмета Кенбаева те же вершины окутаны нежной пастельной дымкой, наполняющей пейзаж мягким светом и солнечным настроением.

В жанровой картине "Очередь" Канафии Тельжанову удалось поймать живой момент, ярко отражающий типажи разных поколений. В их лицах и позах читаются самые разные оттенки ожидания - от смиренного терпения до детского любопытства. Своим особым стилем привлекает внимание портрет дочери чабана Сабура Мамбеева. Фигура девочки удлинена, напоминая портреты Амедео Модильяни, а глаза прикрыты. Но сколько в её облике мечтательной грусти и предчувствия перемен...

Пейзажи Салихитдина Айтбаева, одной из ключевых фигур поколения шестидесятников, наполнены душевным теплом и внутренней гармонией. Любя родную землю, он делает свой мир близким и понятным каждому. Интересно, что две его работы, представленные в экспозиции, разделяет несколько десятилетий, что отражается в их контрастных цветовых решениях. Мощной энергией наполнен натюрморт Айши Галимбаевой: ее ярко-красные яблоки мгновенно приковывают взгляд, заставляя почти физически ощутить их свежесть, вкус и аромат.

А ближе всего Казахстан мне стал почему-то на графической работе Чингиза Кенжебаева "Вечерняя песня" из фондов нашего музея. За чаепитием музыкант исполняет песню - глубокую и, судя по одухотворенному лицу певца и настроению слушателей, исполненную светлой грусти. Мне показалось, что именно в этой линогравюре я наиболее остро почувствовала душу этой древней страны кочевников, рожденную в бескрайних степных просторах и в безмолвном диалоге с природой.

Программа выставки включила в себя международный круглый стол, объединивший ведущих экспертов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции для обмена опытом и профессионального диалога.

