Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку

БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19 в медицинских пунктах в подчинении Управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Управления здравоохранения города Баку, будут выплачиваться до 1 июля 2026 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 апреля 2026 года.