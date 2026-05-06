Минсельхоз Азербайджана подписал Меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецкой компанией

БАКУ/Trend/ - Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и немецкой компанией John Deere Walldorf International GmbH подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает Trend, документ был подписан в рамках 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

Меморандум предусматривает расширение стратегического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и продвижение современных решений в аграрном секторе.

В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония подписания Устава Исламской организации по продовольственной безопасности между Министерством сельского хозяйства и данной организацией.