БАКУ /Trend/ - АБР остаётся привержен поддержке агропродовольственного сектора Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Офиса Азиатского банка развития (АБР) по сектору сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и развития сельских территорий Цзянфэн Чжан, выступая на Форуме развития агробизнеса.

"Сельское хозяйство уже не ограничивается только первичным производством. Стратегическое видение Азербайджана рассматривает агропродовольственную систему как ключевую движущую силу экономической диверсификации, экспортной конкурентоспособности и инклюзивного развития сельских территорий", - сказал он.

Ц. Чжан отметил, что такой подход рассматривает сельское хозяйство как современный, инновационный сектор, который всё больше формируется за счёт цифровых технологий, искусственного интеллекта, климатических решений и разумного выбора действий.

«Мы находимся в переломной точке. В глобальном масштабе наши продовольственные системы сталкиваются с серьёзным давлением – от климатической изменчивости до рыночной нестабильности. В то же время мы становимся свидетелями технологического ренессанса. Инструменты, необходимые для решения вызовов, — от систем принятия решений на основе искусственного интеллекта до цифровых государственных услуг — уже находятся в нашем распоряжении. Ключевой вопрос сегодня заключается не в том, произойдут ли эти трансформации, а в том, как мы сможем сформировать их стратегически, инклюзивно и ответственно. Мы видим Азербайджан не просто как страну, применяющую инновации, но и как регионального лидера, особенно в области интеграции климатических мер, цифровых технологий и рыночно-ориентированного сельского хозяйства. Азиатский банк развития остаётся привержен поддержке агропродовольственного сектора Азербайджана через инвестиции, интеллектуальные решения и региональное сотрудничество», - сказал он.