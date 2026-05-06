ЦБА обновил прогноз по счету текущих операций

БАКУ /Trend/ - Прогноз счета текущих операций (СТО) в среднесрочной перспективе является положительным.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, в 2026 году профицит СТО ожидается на уровне 5,5 миллиарда долларов США, а в 2027 году - 4,4 миллиарда долларов США.Вместе с тем, согласно последнему прогнозу ЦБА, профицит счета текущих операций в текущем году оценивается в диапазоне 2,8-3 миллиарда долларов США.