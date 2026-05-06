Азербайджан планирует более чем в два раза увеличить площади современных систем орошения - министр

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует более чем в два раза увеличить площади современных систем орошения к 2030 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов сегодня в Баку во второй день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

"В настоящее время сельское хозяйство составляет примерно 5-6% ВВП Азербайджана. Более 25% занятости приходится на аграрный сектор. Таким образом, мы понимаем, что сельское хозяйство играет важную экономическую роль, а также очень значимую социальную роль.

<...> Что касается дефицита воды, в целом, по моему личному мнению, несмотря на то что Азербайджан импортирует около 70% водных ресурсов из-за рубежа, у нас нет проблемы нехватки воды - у нас есть проблема управления водными ресурсами", - заявил министр.

По словам М.Мамедова, для ее решения в настоящее время предпринимаются различные шаги: "Во-первых, это сбор и создание водохранилищ, независимо от их размера, будь то малые, средние или крупные. Сейчас правительство реализует масштабные проекты по всей стране.

Второй важный шаг - это преобразование системы транспортировки воды: переход от открытых каналов, особенно земляных, к бетонным, а также к закрытым системам, в частности к трубопроводам. Это снижает потери воды, экономит земельные ресурсы, и повышает эффективность использования воды.

Третий шаг - обеспечить, чтобы вода, поступающая в села и на сельскохозяйственные угодья, подавалась через закрытые трубопроводные системы орошения и, конечно, учитывалась (измерялась).

Четвертый шаг - внедрение современных систем орошения".

М.Мамедов добавил, что в настоящее время в Азербайджане примерно 10-14% орошаемых земель охвачены современными системами орошения - это около 130 тысяч гектаров.

"К 2030 году у нас есть ориентировочная цель более чем удвоить эту площадь. Таким образом, планируется довести её до 300 тысяч гектаров, охваченных современными системами орошения.

И, как ожидается, для этого будет запущена новая сельскохозяйственная программа", - подчеркнул М.Мамедов.