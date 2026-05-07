Подписан меморандум между Азербайджаном и Германией о взаимном признании сертификатов моряков

Экономика Материалы 7 мая 2026 11:34 (UTC +04:00)
Фото: Рашад Набиев/X
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Подписан Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Германией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в аккаунте в X.

"В городе Лейпциг мы провели встречу с министром транспорта Германии Патриком Шнайдером. В ходе встречи мы обсудили вопросы расширения существующих возможностей сотрудничества между нашими странами в транспортной сфере, особенно в автомобильных и воздушных перевозках. Мы подписали Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков. Уверены, что этот документ внесет важный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества", - отмечается в публикации.

