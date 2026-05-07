Водная повестка ООН - Азербайджан усиливает сотрудничество с Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - В Душанбе 25–28 мая 2026 года состоится 4-я Международная конференция высокого уровня по водным ресурсам, которая станет одним из ключевых этапов реализации инициативы ООН "Вода для устойчивого развития» (2018–2028) и подготовительным звеном к будущему водному форуму ООН в Абу-Даби.

Мероприятие рассматривается как продолжение Душанбинского водного процесса, включающего в себя конференции 2018, 2022 и 2024 годов, и как промежуточная платформа между текущим десятилетием ООН по водным ресурсам и следующими глобальными решениями в этой сфере.

На этом фоне усиливается участие Азербайджана в международной водной повестке. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхом Абдурахмон отметил, что сотрудничество носит последовательный характер.

«Для Таджикистана является честью, что Азербайджан был в числе стран, поддержавших водные инициативы Таджикистана. Эта преемственность превратила Таджикистан в признанного лидера “Водного процесса”, объединяющего мировое сообщество для решения проблем дефицита воды, таяния ледников и обеспечения экологической устойчивости», — сказал он.

Посол также подчеркнул, что Международное водное десятилетие стало продолжением ряда инициатив Таджикистана, включая Международный год пресной воды (2003), Десятилетие «Вода для жизни» (2005–2015) и Международный год водного сотрудничества (2013). Отдельно он отметил значение Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года в Нью-Йорке, по итогам которой была сформирована Повестка действий по водным ресурсам с более чем 840 добровольными обязательствами.

При этом водная повестка имеет для Таджикистана не только международно-политическое, но и ключевое экономическое значение. Страна обладает значительными водными ресурсами, основу которых составляют ледники, реки, озёра, водохранилища и подземные воды. Среднемноголетний речной сток составляет около 64 км³ в год, при этом свыше 55% поверхностного стока бассейна Аральского моря формируется именно на территории Таджикистана.

В энергетике вода является системообразующим ресурсом: более 95% электроэнергии страны вырабатывается на гидроэлектростанциях. Это делает гидроэнергетику не только основой энергетического баланса, но и важным фактором экономической устойчивости и потенциального экспортного потенциала.

Не менее значимым сектором является сельское хозяйство, где водные ресурсы играют определяющую роль. Орошаемое земледелие обеспечивает около 80% сельскохозяйственного производства и является основным источником занятости для значительной части сельского населения, формируя прямую связь между водной политикой и уровнем продовольственной безопасности страны.

Таким образом, для Таджикистана водная политика одновременно выступает и как инструмент международной дипломатии, и как базовый фактор внутреннего экономического развития, занятости и энергетической устойчивости.

В рамках конференции 2026 года в Душанбе ожидается участие представителей 46 государств и 39 международных организаций и финансовых институтов, а также более 2500 делегатов, включая высокопоставленных представителей правительств и системы ООН.

Программа мероприятия включает пленарные заседания, девять тематических сессий, панельные дискуссии и международную выставку. Отдельное внимание будет уделено региональной координации через заседание ЭСКАТО, которое позволит странам Азии и Тихого океана согласовать позиции перед Конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года в Абу-Даби.

В повестке также предусмотрено принятие трёх итоговых документов: итоговой декларации, резюме сопредседателей и отдельного документа о вкладе Душанбинского процесса в подготовку к форуму ООН в Абу-Даби. Последний документ рассматривается как связующее звено между региональной и глобальной повестками.

В более широком контексте развитие водной тематики отражает рост значения трансграничного управления ресурсами и усиление роли климатических факторов в международной политике. Формирующаяся архитектура сотрудничества остаётся многоуровневой и сочетает политические, технические и финансовые механизмы взаимодействия.

Возможные сценарии дальнейшего развития включают усиление институционализации международных водных обязательств, расширение практического сотрудничества между отдельными странами и регионами, сохранение преимущественно добровольного характера инициатив, а также возможную фрагментацию подходов в зависимости от национальных и региональных приоритетов.

Таким образом, Душанбинская конференция 2026 года выступает как промежуточная площадка, связывающая текущий этап международного водного сотрудничества с будущими глобальными решениями на уровне ООН.