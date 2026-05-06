Под открытым небом Баку пройдет стрит-фестиваль электронной музыки boolood - программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку продолжает укреплять статус центра современной клубной культуры - этой весной и летом в городе вновь пройдёт фестиваль электронной музыки boolood, который уже успел стать одним из самых ярких урбанистических событий, сообщили Trend Life организаторы.

Впервые проект был реализован в 2025 году компанией BEAT Group и буквально задал новый ритм городской жизни. В этом сезоне фестиваль возвращается - масштабнее, громче и смелее. При этом сохраняется ключевой принцип: вход в зону GA остаётся бесплатным, и посетить мероприятия сможет каждый желающий.

Фестиваль развернётся в знаковых исторических локациях города - на Бакинском приморском бульваре, расположенном позади Азербайджанского государственного театра кукол, а также у Гоша Гала - крепостных ворот XII века, ведущих в Ичеришехер, включённего в список ЮНЕСКО. Особую атмосферу создаёт и то, что площадки расположены на одном из самых живописных участков трассы Гран-при Азербайджана Формулы-1, где современная скорость встречается с многовековой историей.

Открытие серии мероприятий состоится 16 мая на Бакинском бульваре: выступит электронное трио Avangart Tabldot из Стамбула, чьи треки поддерживают такие артисты, как Adam Port, &ME и Rampa.

30 мая у Гоша Гала выступят JUNO и LUCH - представители направлений afro house и melodic house.

27 июня на Бакинском бульваре состоится выступление Reznik и Meera - артистов, формирующих актуальное звучание электронной сцены.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля будет активно расширяться, а сам boolood вновь превратит Баку в открытую площадку для музыки, свободы и экспериментов.

