В Баку проходит брифинг, посвященный подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит брифинг, посвященный подготовке к проведению 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" на 2018–2028 годы.

Как сообщает Trend, мероприятие организовано посольством Таджикистана в Азербайджане совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана.

На брифинге выступят председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон, руководитель департамента стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахунзаде, а также представитель Секретариата конференции Тахмина Гасанова.

В мероприятии также принимают участие представители профильных государственных структур Азербайджана, дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители медиа.

Основной целью брифинга является информирование участников о ходе подготовки к предстоящей конференции, а также представление ее ключевых приоритетов и ожидаемых результатов.

Особое внимание уделяется вопросам укрепления международного сотрудничества в сфере устойчивого управления водными ресурсами, повышению осведомленности о глобальной водной повестке и привлечению широкого круга заинтересованных сторон к участию в работе конференции.

