Обсуждены вопросы энергетического партнерства Азербайджана и Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы энергетического партнерства Азербайджана и Великобритании.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом в связи с завершением его дипломатической деятельности, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

П.Шахбазов выразил благодарность Ф.Олду за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Великобританией, включая энергетическое сотрудничество, в период его дипломатической деятельности в нашей стране.

В ходе встречи состоялись обсуждения реализации совместно осуществляемых нефтегазовых проектов и проектов в области "зеленой" энергии, а также сотрудничества с британскими компаниями по проектам "зеленого" энергетического коридора. Было выражено удовлетворение долгосрочным энергетическим партнерством между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Баку.

В ходе беседы британская сторона была приглашена принять участие в мероприятиях в рамках «Бакинской энергетической недели» в широком составе.