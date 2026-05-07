Казахстан и Россия договорились о проработке совместных проектов в энергетической сфере

АСТАНА/Trend/ - Казахстан и Россия договорились о продолжении активного диалога и проработке совместных проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития экономик двух стран.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Договоренность была достигнута по итогам встречи министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым в Москве.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимодействие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, а также развитие совместных инфраструктурных проектов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимодействия в энергетической сфере.

Согласно правительству России, Александр Новак в ходе встречи отметил, что сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Россией и Казахстаном развивается успешно, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности и энергетике.

"Отношения с Астаной являются одним из приоритетов внешней политики России. Удовлетворены уровнем нашего диалога. Сегодня наше эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате как никогда востребовано на фоне сильной мировой турбулентности. В этих условиях нам необходимо действовать решительно, работать сообща в общих политических и хозяйственных интересах, использовать сложившийся за предыдущие годы потенциал высокоинтегрированных связей", – подчеркнул вице-премьер.