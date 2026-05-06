  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности

Экономика Материалы 6 мая 2026 15:08 (UTC +04:00)
Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности. Страна поднялась на 21 позицию в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI), переместившись с 52-го на 31-е место.

Об этом сообщили Trend в Службе электронной безопасности.

Отмечается, что по международному индексу, разработанному «e-Governance Academy», показатель нашей страны вырос с 75,83 до 83,33 балла.

NCSI охватывает более ста стран и считается одним из наиболее надежных международных инструментов оценки в сфере кибербезопасности. Индекс учитывает не только технические возможности, но и правовую базу, управленческий потенциал, а также уровень национальной готовности.

Оценка, проведённая NCSI по двенадцати основным направлениям и сорока девяти индикаторам, показывает, что Азербайджан достиг значительного прогресса в таких сферах, как оперативное реагирование на киберугрозы, формирование национальной политики, развитие институционального потенциала и международное сотрудничество.

Данный успех стал результатом целенаправленной государственной политики, реализуемой в Азербайджане. Стратегические решения, направленные на укрепление кибербезопасности, развитие цифровой экономики и электронного управления, существенно повысили конкурентоспособность страны на международной арене.

Кроме того, государственные инвестиции в сферу кибербезопасности, повышенное внимание к подготовке специалистов, а также комплексные меры по защите критической информационной инфраструктуры коренным образом изменили позиции страны в данной области. Среди факторов, обусловивших этот успех, — последовательные шаги, предпринятые в последние годы по совершенствованию национального законодательства, созданию специализированных структур и расширению международного сотрудничества.

Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности
Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности
Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности
Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости