Азербайджан улучшил позиции по Национальному индексу кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности. Страна поднялась на 21 позицию в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI), переместившись с 52-го на 31-е место.

Об этом сообщили Trend в Службе электронной безопасности.

Отмечается, что по международному индексу, разработанному «e-Governance Academy», показатель нашей страны вырос с 75,83 до 83,33 балла.

NCSI охватывает более ста стран и считается одним из наиболее надежных международных инструментов оценки в сфере кибербезопасности. Индекс учитывает не только технические возможности, но и правовую базу, управленческий потенциал, а также уровень национальной готовности.

Оценка, проведённая NCSI по двенадцати основным направлениям и сорока девяти индикаторам, показывает, что Азербайджан достиг значительного прогресса в таких сферах, как оперативное реагирование на киберугрозы, формирование национальной политики, развитие институционального потенциала и международное сотрудничество.

Данный успех стал результатом целенаправленной государственной политики, реализуемой в Азербайджане. Стратегические решения, направленные на укрепление кибербезопасности, развитие цифровой экономики и электронного управления, существенно повысили конкурентоспособность страны на международной арене.

Кроме того, государственные инвестиции в сферу кибербезопасности, повышенное внимание к подготовке специалистов, а также комплексные меры по защите критической информационной инфраструктуры коренным образом изменили позиции страны в данной области. Среди факторов, обусловивших этот успех, — последовательные шаги, предпринятые в последние годы по совершенствованию национального законодательства, созданию специализированных структур и расширению международного сотрудничества.

