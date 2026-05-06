Азербайджан последовательно укрепляет вовлеченность в глобальную водную повестку - Фарид Шафиев

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе брифинга, посвященного подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы).

Он отметил, что на IV Международной конференции высокого уровня в Душанбе Азербайджан намерен представить свои достижения в сфере цифровизации водного хозяйства и развития Регионального информационного центра. По итогам мероприятия ожидается выработка новых механизмов трансграничного взаимодействия, направленных на снижение климатических рисков и формирование долгосрочной базы для реализации совместных водных инициатив до конца текущего десятилетия.

Ф.Шафиев добавил, что сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» приобретает все более прикладной характер и выходит за рамки политико-дипломатической поддержки международных инициатив.

По его словам, на фоне подготовки к IV Международной конференции высокого уровня по водным вопросам, которая пройдет в Душанбе 25–28 мая, Азербайджан последовательно укрепляет свою вовлеченность в глобальную водную повестку, превращая ее в практический инструмент регионального взаимодействия.