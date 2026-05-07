Обсуждено сотрудничество Азербайджана и АБИИ в сфере транспорта

БАКУ/ Trend/ - Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в сфере транспорта.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в X написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Мы провели встречу с генеральным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Сяохун Ян.

В ходе встречи мы обсудили инвестиционные подходы для обеспечения долгосрочной устойчивости, гибкости и стабильности транспортных систем.

Мы обменялись мнениями о финансировании, полученном по проектам в рамках партнерства с банком, а также об изучении технических и финансовых возможностей по новым инициативам и инвестиционных перспективах, предусмотренных на будущих этапах", - отмечается в публикации.