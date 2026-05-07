Измерительные работы по Кяльбаджарской ВЭС близятся к завершению — Джавид Абдуллаев

БАКУ/ Trend/ - Измерительные работы по проекту ветряной электростанции (ВЭС) в Кяльбаджаре близятся к завершению.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

По его словам, полученные в ходе измерений результаты выглядят достаточно хорошими, а показатели - весьма обнадеживающими.

Отметим, что 20 ноября 2024 года в рамках COP29 между Госагентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики, ООО Clean Energy Invest (дочерняя компания AGEC) и ООО Baltech Green был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию Кяльбаджарской ВЭС. Этот уникальный проект будет реализован на высоте 3 100 метров над уровнем моря и, как ожидается, станет самой высокогорной ВЭС. Clean Energy Invest и Baltech Green создали совместное предприятие для реализации проекта.

Ожидается, что ВЭС начальной мощностью 240 МВт будет введена в коммерческую эксплуатацию в начале 2028 года. В дальнейшем мощность проекта может быть увеличена до 600 МВт. В конце 2025 года в Кяльбаджаре был заложен фундамент этой высокогорной ветряной электростанции начальной мощностью 240 МВт.