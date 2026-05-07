Назван объем страховых возмещений, выплаченных фермерам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По итогам 2025 года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 7,6 миллиарда манатов. Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП составляет 5,9%, а в ненефтяном секторе – 8,3%.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в ходе выступления на проходящем в Баку Страховом форуме.

По его словам, данный сектор занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности страны — 80% потребления продовольствия обеспечивается именно за счет местного производства.

«В последние годы в сельском хозяйстве Азербайджана, как и в других областях, происходят большие изменения в развитии и качестве. Этот прогресс проявляется как в количественных показателях, так и в структурных реформах. Так, наряду с общим ростом, обновляется структура аграрного сектора; наряду с обеспечением продовольственной безопасности, выстраивается экспортоориентированная и эффективная модель аграрной экономики.

Наблюдаемые в настоящее время в мире климатические изменения проявляются и в нашем регионе, в том числе в Азербайджане. Наглядным доказательством тому являются нестабильные погодные условия, участившиеся случаи засухи и наводнений. Согласно исследованиям Всемирного банка, за последние 30 лет количество катастрофических явлений в мире увеличилось в три раза, и эти цифры продолжают расти с каждым годом», - сказал М. Мамедов.

Министр подчеркнул, что сельское хозяйство является отраслью, наиболее подверженной влиянию климатических изменений.

«Ущерб, наносимый аграрному сектору этими изменениями в мире, исчисляется миллиардами долларов. В целях страхования этих рисков и защиты сельского хозяйства от последствий изменения климата в Азербайджане по поручению руководства страны был создан механизм аграрного страхования. Аграрное страхование — это новый и очень важный механизм, созданный государством для поддержки сельского хозяйства. Этот механизм не только покрывает ущерб, нанесенный фермерам, но и обеспечивает стабильность доходов, а также формирует благоприятную инвестиционную среду в отрасли. На сегодня Фонд аграрного страхования выплатил тысячам фермеров и владельцев хозяйств страховые возмещения на сумму 23 миллиона манатов, и эта цифра растет с каждым годом», - сказал М. Мамедов.