В Баку прошла художественно-просветительская акция в рамках "Месячника прав ребёнка" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол состоялась художественно-просветительская акция "Подарим мир детям!", организованная в рамках "Месячника прав ребёнка" с 20 октября по 20 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие было приурочено к годовщине принятия Конвенции о правах ребёнка. Участники акции обсудили вопросы защиты прав детей, государственную политику Азербайджана в отношении подрастающего поколения, а также инициативы, направленные на обеспечение благополучия юных граждан страны.

Отмечалось, что основная цель проведения "Месячника прав ребёнка" - привлечь внимание общества к детским проблемам, активизировать деятельность всех соответствующих структур для их решения, повысить уровень общественной осведомлённости о реализации прав ребёнка и обеспечить активное участие самих детей в этих процессах.

Главный консультант отдела по детским вопросам Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Тарана Пириева рассказала о направлениях деятельности ведомства и подчеркнула, что создание здоровой среды для жизни, образования и развития детей является приоритетной задачей государства. Было отмечено, что в Азербайджане регулярно проводятся важные реформы в области обеспечения, защиты и продвижения прав детей, формируется прочная нормативно-правовая база и институциональная структура, направленная на повышение качества жизни юного поколения.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Луму Исрафилли подчеркнула значимость защиты прав ребёнка как ключевого аспекта защиты прав человека в целом, а также важность создания инклюзивного и равноправного общества. Она отметила, что каждый ребёнок должен расти в безопасной, здоровой и поддерживающей среде, а также объяснила детям, как действовать в случаях нарушения их прав, напомнив, что они всегда могут обратиться за помощью к полиции.

Председатель Общественного объединения "Социальной поддержки лиц с инвалидностью" Тарана Мусаева рассказала о деятельности государства и общественных организаций, направленной на интеграцию людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь и устранение существующих стереотипов посредством просветительской работы.

Завершилась акция показом спектакля "Дюймовочка", который дети встретили с большим интересом. Тёплая, доброжелательная постановка, рассказывающая о дружбе, доброте и жизненной мудрости, призывала не терять надежду перед трудностями и верить в силу доброго сердца.

