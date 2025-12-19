В Мексике прошла премьера спектакля «Щелкунчик» под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18 декабря 2025 года в известном концертном зале Мехико «Аудиторио Насьональ» состоялась грандиозная премьера балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, дирижера Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

Как сообщает Trend, участие азербайджанского дирижера в проекте состоялось при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджанской Республики и посольства страны в Мексике.

Первый показ балета в сопровождении оркестра Театра искусств Национального института изящных искусств и литературы (INBAL) при министерстве культуры Мексики и балетной труппы Национальной танцевальной группы прошел при полном аншлаге. В постановке балета, наряду с ведущими артистами Национальной танцевальной труппы, приняла участие и детская балетная труппа. В целом в проект были привлечены более ста артистов балета, а также оркестр, состоящий более чем из восьмидесяти музыкантов.

Оркестр Театра искусств, имеющий более чем семидесятилетнюю историю, является одним из ведущих музыкальных коллективов страны. «Аудиторио Насьональ», рассчитанный на десять тысяч зрителей, считается одним из крупнейших и престижных концертных залов не только Латинской Америки, но и мира, и принимает большинство важных мероприятий национального масштаба.

Впервые к участию в столь престижном проекте, реализуемом при организации ведущих культурных учреждений Мексики, был приглашен азербайджанский дирижер. Выступление Эйюба Гулиева - представителя богатой и яркой азербайджанской дирижерской школы, привело в восторг местную публику.

По словам организаторов, все билеты на десять показов балета, которые пройдут до 23 декабря, уже распроданы. В целом ожидается посещение спектаклей около ста тысячами зрителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!