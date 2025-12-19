В Баку полностью распроданы билеты на оба показа спектакля «Лебединое озеро» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Минувшим вечером на показе спектакля «Лебединое озеро» не было свободных мест.

Как сообщает Trend, в представлении Академического театра оперы и балета во Дворце Гейдара Алиева один из шедевров мирового балетного искусства - спектакль «Лебединое озеро» Петра Чайковского был исполнен ведущими солистами Мариинского театра. Спектакль прошел при полном аншлаге.

Партию Одетты-Одиллии исполнила прима-балерина Санкт-Петербургского Мариинского театра Оксана Скорик, партию Зигфрида — ведущий солист Мариинского театра, заслуженный артист Азербайджанской Республики Тимур Аскеров, партию Ротбарта — Агамир Мирзоев, Шута — Мирайдын Абдуллаев, Па-де-труа — Аян Эйвазова, Лиана Прага, Тимур Одушев, маленьких лебедей — Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Сабина Гаджидадаш, Динара Мамедова, больших лебедей — Лиана Прага, заслуженная артистка Эльмира Сулейманова, Сабина Мамедова.

Поскольку билеты на 19 декабря были раскуплены в короткие сроки, спектакль будет представлен также 23 декабря. При этом билеты на показ 23 декабря также уже полностью распроданы.

