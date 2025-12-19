В Азербайджане совершенствуется законодательство о неприкосновенности памятников

БАКУ /Trend/ - Законодательство о неприкосновенности памятников совершенствуется.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в закон «Об охране историко-культурных памятников», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, запрещаются изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос, а также проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и других работ, которые могут представлять для них угрозу. Согласно законопроекту, запрещаются повреждение или же разрушение памятников; их перемещение в другое место без согласия органа (учреждения), назначенного соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных или восстановительных работ, нарушающих их неприкосновенность и представляющих для них угрозу.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

