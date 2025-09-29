Ко Дню памяти Общиной европейских евреев Азербайджана организован показ фильма "Родная земля" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К пятой годовщине Отечественной войны и Дню памяти, отмечаемого в Азербайджане 27 сентября, Общиной европейских евреев Азербайджана был организован показ фильма "Родная земля", сообщает Trend Life.

На показе фильма в кинотеатре CineMastercard Azerbaijan присутствовали видные деятели еврейской общины Азербайджана. После просмотра фильма состоялась беседа с режиссером Ильгаром Сафатом.

Фильм "Doğma torpaq" (Родная земля) снят киностудией Narimanfilm при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

Фильм является первым художественным произведением, снятым на освобождённых от оккупации землях после 44-дневной Отечественной войны, в городе Шуша. Картина охватывает три ключевых этапа новейшей истории Азербайджана: изгнание соотечественников с исторических азербайджанских земель - ныне территории Армении, события первой Карабахской войны, включая геноцид в Ходжалы, а также триумфальную Победу Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Сюжет фильма разворачивается в 1992 году, в непростое и ответственное время, когда независимая Азербайджанская Республика ведёт борьбу против армянских сепаратистов в Карабахе. Журналистка Миранда приезжает из Лондона в Азербайджан, чтобы снять документальный фильм о кавказском барсе. Судьба сталкивает её с разведчиком Эмилем, с которым им предстоит пройти множество тяжёлых испытаний…

Съёмки фильма проходили не только в Шуше, но и в Баку, Гобустане, Губе, Барде, Загатале, Гахе. Автор сценария и режиссёр - Ильгар Сафат, генеральный продюсер - Нариман Мамедов, линейный продюсер - Лейла Достализаде, оператор-постановщик - Константин Эсадзе, композитор - Араз Гумбетли, звукорежиссёр - Иван Гусаков и Мехман Надиров.

Главные роли в фильме исполнили Рустам Джабраилов и актриса из России Алина Воронцова. Также в съёмках приняли участие народные артисты Гаджи Исмаилов, Мабуд Магеррамов, актёры Азер Айдамир, Горгуд Джафарли, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Аждар Зейналов, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова, Орхан Аббасов, Ильгар Мусаев, Мирза Агабейли, Мидхат Айдын, Руслан Исмайлов, Салман Байрамов, Ройя Рустамова, Рустам Керимов, Микаил Алиев, Манаф Дадашов, Инна Имранова, Заур Искендеров и другие. В фильме также снялись ветераны Карабахской войны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!