День города в Ханкенди: праздник, объединяющий историю и современность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 20 сентября в Ханкенди с особой торжественностью отмечается День города. Праздник проходит при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдере и Ходжалы, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Этот день имеет двойное символическое значение: 20 сентября - не только городской праздник, но и День государственного суверенитета Азербайджана. Потому в Ханкенди царит поистине праздничная атмосфера, где радость и единение наполняют улицы и сердца жителей.

В честь знаменательной даты в Конгресс-центре города состоялось открытие художественной фотопанорамы "Карабах - в объективе истории", организованной министерством культуры и Союзом фотографов Азербайджана.

На церемонии присутствовали заместитель министра культуры Фарид Джафаров, представители Специального представительства, общественные деятели, педагоги, студенты и школьники. С приветственным словом выступили начальник управления искусств и нематериального культурного наследия министерства культуры Интигам Бабаев и основатель Союза фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу. Они поздравили собравшихся с двойным праздником, отметив значение выставки, которая призвана показать общественности великолепие природы, исторические памятники и процесс восстановления освобождённых территорий Карабаха глазами мастеров фотографии.

На экспозиции представлены работы известных фотографов Фатали Фаталиева, Арифа Алекперова, Вугара Ибадова, Камрана Асадова, Сабира Мамедова, Тапдыга Абдуллаева, Суджаддина Гусейнова, Махира Гахраманова, Абдуллы Сефи, Асифа Мустафазаде, Фариза Велиева и других. Каждый автор предлагает собственное художественное видение Карабаха, отражая в своих кадрах дух древней земли, гармонию исторического наследия и современного развития.

Выставка "Карабах - в объективе истории" не только знакомит посетителей с сегодняшней жизнью региона и его будущими перспективами, но и способствует повышению внимания к сохранению культурных и исторических ценностей Карабаха.

Завершением праздничного мероприятия стало знакомство гостей с экспозицией, где каждый кадр открывал новую грань красоты и силы возрождённого края.

