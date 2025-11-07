Переход на новый этап в сфере морских перевозок: Азербайджан присоединился к Конвенции IALA

БАКУ /Trend/ - Азербайджан официально присоединился к Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования IALA в целях укрепления международного сотрудничества в области судоходства и морского транспорта, а также внедрения передовых стандартов безопасности морского судоходства, сообщает Trend.

Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующий закон (https://president.az/az/articles/view/70500).

Этот важный шаг создает возможность для нашей страны успешно пройти очередной аудит в рамках Системы проверки государств-членов Международной морской организации (IMSAS) в соответствии с требованиями IALA, привести службу управления движением судов в соответствие с международными стандартами, быть представленной на новой платформе для получения технической поддержки в соответствующей области.

Присоединение Азербайджана к Конвенции по инициативе Государственного морского и портового агентства является переходом на новый этап в сфере морских перевозок. В рамках членства в Конвенции IALA Азербайджан будет действовать в соответствии с международно признанными стандартами проектирования, управления и технического обновления морского навигационного оборудования. Внедрение стандартов IALA не только повысит безопасность судоходных путей в Каспийском море, но и внесет значительный вклад в предотвращение инцидентов на море, снижение риска аварий и усиление мер по охране окружающей среды.

Следует отметить, что организация, начавшая свою деятельность в 1957 году как Международная ассоциация маячных служб, в 1998 году была переименована в Международную ассоциацию морского навигационного оборудования и маячных служб (IALA). С 2024 года Ассоциация официально преобразована из неправительственной организации в межправительственную.

