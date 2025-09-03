Армения косвенно финансирует войну России в Украине, становясь ее "проводником" во внешней торговле - Фикрет Юсифов

БАКУ /Trend/ - "Импортно-экспортные схемы" Армении показывают, что эта страна под видом импорта и экспорта товаров фактически закупает за рубежом продукцию, необходимую для военных действий России в Украине, а затем переправляет ее в Россию под другими наименованиями.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks Фикрет Юсифов на брифинге, посвященном экономическому анализу сомнительных импортно-экспортных операций Армении.

Он отметил, что Россия, пытаясь избежать санкций, с которыми она столкнулась во время оккупантской войны против Украины, использует Армению в качестве инструмента и транзитного канала:

"Почему Европейский союз, особенно Франция, а также международные организации и так называемые "наблюдатели", находящиеся при их содействии на условной армяно-азербайджанской границе, закрывают глаза на эти факты? Если в российских беспилотниках, сбитых над Украиной, обнаружены элементы, произведенные в Европе, прежде всего во Франции и Канаде, в 2022–2024 годах, что это означает? Как Россия, находясь под международными санкциями, смогла их получить?", - заявил он.

Экономист напомнил, что азербайджанские НПО неоднократно направляли открытые письма руководителям соответствующих структур, ответственных за применение и контроль санкций против России, с призывом проверить импортно-экспортные операции Армении.

"В этих призывах подчеркивалось, что после начала войны между Россией и Украиной в Армении, которая до этого имела наименьший объем внешней торговли на Южном Кавказе, стали фиксироваться резкие скачки, не соответствующие ее экономическому потенциалу, как в импорте, так и в экспорте. При этом объём внешней торговли между Арменией и Россией рос параллельно с расширением пакета санкций против РФ.

Таким образом, Армения, становясь для России "проводником" во внешнюю торговлю, косвенно финансирует ее войну в Украине. Это ослабляет мировые усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в Украине, и поощряет нарушение международного права", - подчеркнул Ф. Юсифов.

