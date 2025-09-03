Россия подстрекает Армению к незаконной торговле - Байрам Садыгов

БАКУ /Trend/ - Россия подстрекает Армению к незаконной торговле, чтобы обойти санкции Запада.

Как сообщает Trend, об этом сказал юрист Байрам Садыгов на брифинге Общества международных экономических исследований Ekonomiks, посвящённом экономическому анализу сомнительных импортно-экспортных операций Армении.

По его словам, тот факт, что Россия подстрекает Армению к участию в незаконной торговле с целью уклонения от санкций, введённых Западом, напрямую подпадает под действие главы IV "Ответственность государства в связи с деянием другого государства" раздела "Ответственность государств за международные противоправные деяния" резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 28 января 2002 года, где указано, что "государство, которое руководит совершением международного противоправного деяния другим государством и осуществляет контроль, несёт международную ответственность за это деяние".

"Европейский союз ввёл беспрецедентные масштабные санкции против России в ответ на её агрессивную войну против Украины. На сегодня против России введено около 20 000 различных санкций. Помимо типичных санкций, также применяются запрет на вход в порты, запрет на полеты, экспорт/импорт (например, полезных ископаемых, древесины, предметов роскоши, топлива, культурных ценностей, золота, драгоценных металлов и т. д.), запрет на инвестиции, платежи и движение капитала, ограничения на туристический сектор, запрет на оборонное сотрудничество и ограничения, связанные с образованием", - сказал он.

Б.Садыгов отметил, что в зависимости от страны и тяжести нарушения, обход санкций может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, включая штрафы, арест и конфискацию имущества. "В Европейском союзе это карается тюремным заключением. В США нарушение санкционного режима является федеральным преступлением, предусматривающим длительный срок лишения свободы", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!