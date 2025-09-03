Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Оценены перспективы участия АБР в финансовом секторе Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 3 сентября 2025 14:35 (UTC +04:00)
Оценены перспективы участия АБР в финансовом секторе Азербайджана (ФОТО)
Фото: Талех Кязымов/ Х

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Оценены перспективы участия Азиатского банка развития (АБР) в финансовом секторе Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в X сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

Сообщается, что в Центральном банке состоялась встреча с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР) Рэйчел Томпсон.

Во время встречи было проведено подробное обсуждение глобальных экономических вызовов, экономической ситуации в стране и тенденций развития, денежной политики, совершенствования регулирования и контроля в страховом секторе, а также потенциала сектора.

"В ходе встречи мы обсудили возможности будущего сотрудничества между Центральным банком и АБР, а также перспективы участия АБР в финансовом секторе страны", — говорится в публикации.

