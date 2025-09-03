Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Министр обороны Азербайджана посетил командование ВМС Вьетнама (ФОТО)

3 сентября 2025
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 3 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил штаб командования Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что сначала были посещены памятник Павшим героям и мавзолей президента Хо Ши Мина в Ханое, где были возложены венки.

"Затем министр обороны встретился с командующим ВМС Вьетнама вице-адмиралом Тран Тхань Нгиемом.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС обеих стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов посетил бригаду ВМС и бухту Халонг и ознакомился с созданными условиями", - говорится в сообщении ведомства.

