Названы доходы Азербайджана от экспорта карбамида

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана было экспортировано карбамида на сумму 28,8 миллиона долларов США.

Trend сообщает об этом со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта" за 2026 год Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 19,1 миллиона долларов США, или в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-марте текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору по сравнению с соответствующим периодом 2025 года вырос на 11,7% и составил 862 миллиона долларов США. В этот период экспорт продовольственных товаров увеличился на 25,1% до 281 миллиона долларов США.